NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers betrug an diesem Tag 131,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,590 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 102,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21,87 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at