NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 174,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,716 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 99,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 568,64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,14 Prozent verkleinert.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 2,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at