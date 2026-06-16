NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lancaster Colony-Anteile bei 195,76 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,511 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 108,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,48 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at