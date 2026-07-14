Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 14.07.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie betrug an diesem Tag 198,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,040 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 575,06 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 13.07.2026 auf 114,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,49 Prozent eingebüßt.

Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

mehr Nachrichten