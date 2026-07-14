Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Langfristige Anlage
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren eingebracht
Das Lancaster Colony-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie betrug an diesem Tag 198,43 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,040 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 575,06 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 13.07.2026 auf 114,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,49 Prozent eingebüßt.
Alle Lancaster Colony-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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