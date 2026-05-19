Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Langfristige Anlage
|
19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 187,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lancaster Colony-Aktie investiert, befänden sich nun 53,390 Lancaster Colony-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 112,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 032,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,68 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 3,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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