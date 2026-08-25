Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lukratives Lancaster Colony-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.08.2025 wurde das Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 185,08 USD wert. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,403 Lancaster Colony-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lancaster Colony-Papiere wären am 24.08.2026 625,46 USD wert, da der Schlussstand 115,76 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 37,45 Prozent gleich.
Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 3,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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