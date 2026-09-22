Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Profitable Lancaster Colony-Investition?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.09.2025 wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 175,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,886 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 102,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 830,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -41,69 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lancaster Colony eine Börsenbewertung in Höhe von 2,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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