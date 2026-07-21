Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Performance im Blick
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 77,979 Lancaster Colony-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 600,28 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 20.07.2026 auf 110,29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,00 Prozent.
Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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