NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lancaster Colony-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 128,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 77,979 Lancaster Colony-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 600,28 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Papiers am 20.07.2026 auf 110,29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,00 Prozent.

Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at