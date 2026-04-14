Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Performance unter der Lupe
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 198,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,505 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 72,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,34 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,63 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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