Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Investition im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 168,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,593 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (104,86 USD), wäre die Investition nun 62,18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 37,82 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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