NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Lancaster Colony-Anteile betrug an diesem Tag 192,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,519 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,28 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 16.01.2026 auf 168,09 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 87,28 USD, was einer negativen Performance von 12,72 Prozent entspricht.
Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 4,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
