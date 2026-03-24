Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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Lohnende Lancaster Colony-Anlage? 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lancaster Colony-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Lancaster Colony-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 179,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,556 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 143,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,48 Prozent abgenommen.

Lancaster Colony markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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