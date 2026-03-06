Landstar System Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Landstar System-Aktie 62,87 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,591 Landstar System-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Landstar System-Papiers auf 159,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 253,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +153,73 Prozent.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich jüngst auf 5,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
