NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Landstar System-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Landstar System-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,10 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,129 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 171,14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 589,11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 158,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 5,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at