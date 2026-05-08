Landstar System Aktie

Landstar System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

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Investmentbeispiel 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Landstar System-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug an diesem Tag 136,15 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 0,734 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 133,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33,64 Prozent vermehrt.

Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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