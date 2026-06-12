Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Frühe Investition
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Landstar System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 185,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,844 Landstar System-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 125,78 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 11.06.2026 auf 225,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,26 Prozent angezogen.
Landstar System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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