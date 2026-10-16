Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Profitable Landstar System-Anlage?
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Landstar System-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Landstar System-Papier investiert hätte, befänden sich nun 152,230 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 253,62 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Anteils am 15.10.2026 auf 172,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 162,54 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 5,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Landstar System Inc.
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