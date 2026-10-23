NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Landstar System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.10.2025 wurde die Landstar System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,89 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,770 Landstar System-Papiere. Die gehaltenen Landstar System-Aktien wären am 22.10.2026 130,41 USD wert, da der Schlussstand 169,39 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,41 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Landstar System eine Marktkapitalisierung von 5,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at