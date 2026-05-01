Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrative Landstar System-Anlage?
|
01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen
Landstar System-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 65,55 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 152,555 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 080,85 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 30.04.2026 auf 184,07 USD belief. Damit wäre die Investition 180,81 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 6,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landstar System Inc.
Analysen zu Landstar System Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landstar System Inc.
|157,00
|-0,63%