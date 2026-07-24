NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Landstar System-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Landstar System-Aktie bei 70,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 142,470 Landstar System-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 629,58 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 23.07.2026 auf 207,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 196,30 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Landstar System eine Marktkapitalisierung von 7,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at