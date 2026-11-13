NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Landstar System eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Landstar System-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 79,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,254 Landstar System-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,61 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 12.11.2026 auf 148,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,61 Prozent.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 4,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at