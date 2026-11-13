Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lukrative Landstar System-Investition?
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13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Landstar System-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 79,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,254 Landstar System-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,61 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 12.11.2026 auf 148,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,61 Prozent.
Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 4,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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