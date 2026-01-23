Landstar System Aktie

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

Landstar System-Performance im Blick 23.01.2026

NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Landstar System-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Landstar System-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Landstar System-Anteile bei 171,69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,582 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Landstar System-Papiere wären am 22.01.2026 91,93 USD wert, da der Schlussstand 157,84 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,07 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Landstar System einen Börsenwert von 5,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

