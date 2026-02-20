Landstar System Aktie

Landstar System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Landstar System-Investment? 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.02.2023 wurde das Landstar System-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 183,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,447 Landstar System-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,36 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 817,36 USD, was einer negativen Performance von 18,26 Prozent entspricht.

Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Landstar System Inc.

mehr Nachrichten