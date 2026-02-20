NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet

Landstar System Aktie
Am 17.02.2023 wurde das Landstar System-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 183,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,447 Landstar System-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,36 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 817,36 USD, was einer negativen Performance von 18,26 Prozent entspricht.
Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
06.02.26