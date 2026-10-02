Landstar System Aktie
WKN: 887830 / ISIN: US5150981018
|Lohnende Landstar System-Anlage?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren gekostet
Landstar System-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 174,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Landstar System-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,574 Landstar System-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 170,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,60 USD wert. Mit einer Performance von -2,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Landstar System-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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