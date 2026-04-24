NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landstar System von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Landstar System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Landstar System-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 171,73 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 5,823 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 047,57 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 23.04.2026 auf 179,90 USD belief. Damit wäre die Investition 4,76 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Landstar System belief sich zuletzt auf 6,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at