Landstar System Aktie

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WKN: 887830 / ISIN: US5150981018

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Lohnender Landstar System-Einstieg? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Landstar System-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Landstar System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 131,81 USD. Bei einem Landstar System-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,587 Landstar System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 181,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 379,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 37,93 Prozent.

Alle Landstar System-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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