NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landstar System-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Landstar System-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Landstar System-Anteile betrug an diesem Tag 177,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,237 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 156,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 772,92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12,27 Prozent eingebüßt.

Landstar System wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at