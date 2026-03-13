NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.03.2025 wurde die Landstar System-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 149,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Landstar System-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,711 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 969,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,42 USD belief. Mit einer Performance von -3,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at