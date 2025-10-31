NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landstar System von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Landstar System-Aktien verlieren können.

Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Landstar System-Aktie bei 156,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,401 Landstar System-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 802,39 USD, da sich der Wert eines Landstar System-Papiers am 30.10.2025 auf 125,35 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 802,39 USD, was einer negativen Performance von 19,76 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at