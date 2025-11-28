NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landstar System-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landstar System-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Landstar System-Papier bei 171,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,238 Landstar System-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (130,71 USD), wäre die Investition nun 7 612,25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,88 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 4,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

