NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: Über diese Dividende können sich Landstar System-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,56 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Landstar System-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,04 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Landstar System beläuft sich auf 124,76 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,55 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging die Landstar System-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 180,32 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Landstar System-Aktie 1,07 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,79 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Landstar System via NASDAQ 0,558 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 1,96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Landstar System

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,51 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent steigen.

Fundamentaldaten der Landstar System-Aktie

Landstar System ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 6,012 Mrd. USD. Das Landstar System-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 44,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Landstar System auf 4,744 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,31 USD aus.

Redaktion finanzen.at