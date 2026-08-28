Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lattice Semiconductor-Anlage unter der Lupe
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lattice Semiconductor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 623,377 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 120,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195 568,18 USD wert. Mit einer Performance von +1 855,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 16,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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