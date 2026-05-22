Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Lukratives Lattice Semiconductor-Investment?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lattice Semiconductor-Papier bei 83,99 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,191 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 165,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,35 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 165,91 USD, was einer positiven Performance von 65,91 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Lattice Semiconductor betrug jüngst 19,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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