NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Lattice Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,92 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1 689,189 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.06.2026 256 621,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2 466,22 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Lattice Semiconductor belief sich jüngst auf 21,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at