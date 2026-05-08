NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lattice Semiconductor-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Lattice Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 188,324 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 119,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 583,80 USD wert. Mit einer Performance von +2 158,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 17,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at