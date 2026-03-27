Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Langfristige Anlage
|
27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 90,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,057 Lattice Semiconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 049,54 USD, da sich der Wert eines Lattice Semiconductor-Anteils am 26.03.2026 auf 94,92 USD belief. Mit einer Performance von +4,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Lattice Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 13,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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