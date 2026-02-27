Lattice Semiconductor Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.02.2023 wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lattice Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 83,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,195 Lattice Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 97,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,26 Prozent.
Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
