NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lattice Semiconductor-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Lattice Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1,776 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 70,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,33 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lattice Semiconductor belief sich zuletzt auf 9,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at