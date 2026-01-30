NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lattice Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lattice Semiconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Lattice Semiconductor-Anteile bei 73,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 135,446 Lattice Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 83,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 284,03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,84 Prozent.

Lattice Semiconductor wurde am Markt mit 11,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at