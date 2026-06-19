Lattice Semiconductor Aktie

Lattice Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Frühe Anlage 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Lattice Semiconductor-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Lattice Semiconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88,66 USD. Bei einem Lattice Semiconductor-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,279 Lattice Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 153,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 733,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Lattice Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 19,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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