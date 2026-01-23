Lattice Semiconductor Aktie

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

Lattice Semiconductor-Investmentbeispiel 23.01.2026

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lattice Semiconductor-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Lattice Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 59,50 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 16,807 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.01.2026 1 433,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,36 Prozent.

Am Markt war Lattice Semiconductor jüngst 11,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

