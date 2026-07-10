NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Lattice Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Lattice Semiconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,90 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 18,215 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lattice Semiconductor-Aktie auf 139,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 541,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 154,15 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Lattice Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 18,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at