Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Investmentbeispiel 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Lattice Semiconductor-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 65,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 152,462 Lattice Semiconductor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 16 546,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,47 Prozent.

Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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