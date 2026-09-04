Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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Rentabler Lattice Semiconductor-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lattice Semiconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Lattice Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 65,97 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 1,516 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Anteile wären am 03.09.2026 172,24 USD wert, da der Schlussstand 113,63 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,24 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 16,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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