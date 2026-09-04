Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
|Rentabler Lattice Semiconductor-Einstieg?
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Lattice Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lattice Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 65,97 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 1,516 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lattice Semiconductor-Anteile wären am 03.09.2026 172,24 USD wert, da der Schlussstand 113,63 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,24 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Lattice Semiconductor einen Börsenwert von 16,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lattice Semiconductor Corp.
Analysen zu Lattice Semiconductor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lattice Semiconductor Corp.
|99,48
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.