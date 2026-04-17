Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lukrativer Lifecore Biomedical-Einstieg? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lifecore Biomedical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 538,071 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 5,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 197,97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,98 Prozent angezogen.

Lifecore Biomedical war somit zuletzt am Markt 202,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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