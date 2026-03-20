NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lifecore Biomedical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie betrug an diesem Tag 3,10 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 322,581 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 4,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,68 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 309,68 USD entspricht einer Performance von +30,97 Prozent.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 151,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at