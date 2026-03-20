Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Frühes Investment
|
20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie betrug an diesem Tag 3,10 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 322,581 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Aktie auf 4,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 309,68 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 309,68 USD entspricht einer Performance von +30,97 Prozent.
Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 151,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifecore Biomedical
Analysen zu Lifecore Biomedical
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifecore Biomedical
|3,46
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.