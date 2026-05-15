NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Lifecore Biomedical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,364 Lifecore Biomedical-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 4,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,31 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 106,31 USD entspricht einer Performance von +6,31 Prozent.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 168,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at