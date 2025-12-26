Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Profitable Lifecore Biomedical-Anlage?
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren abgeworfen
Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6,93 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hat, hat nun 1 443,001 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (8,25 USD), wäre das Investment nun 11 904,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,05 Prozent gestiegen.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 309,46 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
