NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Lifecore Biomedical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lifecore Biomedical-Aktie bei 5,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 683,502 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 784,51 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 12.02.2026 auf 7,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17,85 Prozent.

Der Börsenwert von Lifecore Biomedical belief sich zuletzt auf 270,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at