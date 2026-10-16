Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Lifecore Biomedical-Performance im Blick
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 13,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 72,993 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 470,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 52,99 Prozent gesunken.
Alle Lifecore Biomedical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 243,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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